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В метро Москвы Новый год встретили 35 тысяч человек

Сегодня, 13:03

По данным портала правительства Москвы, этот Новый год в неформальной обстановке в метро встретили практически 35 тысяч человек. Столичный транспорт работал без перебоя, как и в минувшем году.

В праздничную ночь 510 тысяч граждан, среди которых жители и гости Москвы, ездили на метро, МЦК, в троллейбусах, трамваях и автобусах. 430 тысяч предпочли метро, это на 12% выше, чем в прошлом году. Всего в поездах и на станциях долгожданный Новый год встретили 35 тысяч граждан. В ночь на первое января работали более одиннадцать тысяч сотрудников столичного метрополитена и УВД, включая 1,1 тысяч машинистов.

Наземными силами было транспортировано почти 80 тысяч людей. Автобусы, трамваи и троллейбусы в количестве 500 единиц ездили по 168 установленным маршрутам с получасовым интервалом. Для пассажиров усердно работали почти две тысячи сотрудников. Подчеркнем, что в этом году, как и в прошлом, транспорт работал без перебоя, это помогло гражданам добраться до нужного места вовремя.


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