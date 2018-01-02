В Ивановской области чиновники стимулируют невест рожать детей

Вчера, 23:45

В Ивановской области местные чиновники стимулируют невест рожать детей из-за снижения рождаемости в 2017 году на 12%. Ситуацию прокомментировала Любовь Хажмурзаева, главный врач одного из роддомов Иваново.

Снижение рождаемости спровоцировало чиновников летом принять новый законопроект о финансовой поддержке молодых семей. Если до 24 лет женщина родит первенца, то она будет получать каждый месяц пособие. Если в течение трех лет рождается второй малыш, то семья единовременно получит сто тысяч рублей. Также предусматривается студенческий капитал на сумму в пятьдесят тысяч рублей.

По словам Любови Хажмурзаевой, в Ивановской области мало молодых женщин возрастной категории от 23 до 27 лет. Они рождались в 90-е годы, когда наблюдалась нестабильная экономическая ситуация, что спровоцировало значительный спад рождаемости. Местных жительниц детородного возраста с первенцами очень мало, в основном рождаемость пополняют гражданки от 33 до 35 лет, выносившие вторых или третьих детей.