VistaNews.ru


В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах россиян на медуслуги

Сегодня, 12:22

По информации Роспотребнадзора, россияне больше всего жалуются на косметологов. Также граждане часто недовольны платными медицинскими услугами.

Согласно статистическим данным представителей Роспотребнадзора, 60% россиян жалуются на оказание косметологических услуг, отсутствие специальной медицинской лицензии, навязывание услуг и на безопасность предоставляемых препаратов, которые провоцируют у клиентов аллергические высыпания.

23% обращений связаны с некачественными медицинскими услугами, за которые люди платят немалые деньги, в частности, это стоматологии. 13% припадают на возмещение ущерба. Примерно 4% возмущаются недостоверной информацией об тех или иных услугах. Как отмечают в Роспотребнадзоре, если оплаченная медуслуга является некачественной, потребитель может разорвать договор и требовать денежное возмещение.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.