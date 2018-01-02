В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах россиян на медуслуги

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По информации Роспотребнадзора, россияне больше всего жалуются на косметологов. Также граждане часто недовольны платными медицинскими услугами.

Согласно статистическим данным представителей Роспотребнадзора, 60% россиян жалуются на оказание косметологических услуг, отсутствие специальной медицинской лицензии, навязывание услуг и на безопасность предоставляемых препаратов, которые провоцируют у клиентов аллергические высыпания.

23% обращений связаны с некачественными медицинскими услугами, за которые люди платят немалые деньги, в частности, это стоматологии. 13% припадают на возмещение ущерба. Примерно 4% возмущаются недостоверной информацией об тех или иных услугах. Как отмечают в Роспотребнадзоре, если оплаченная медуслуга является некачественной, потребитель может разорвать договор и требовать денежное возмещение.