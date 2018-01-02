В четырех больницах Москвы пройдут мастер-классы для детей

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По данным департамента культуры Москвы, в четырех больницах пройдут мастер-классы для детей, находившихся на лечении в медучреждениях. Мероприятия запланированы в период со 2 по 6 января.

Согласно информации, предоставленной СМИ со стороны сотрудников департамента культуры России по Москве, в период со второго по шестое января в четырех медицинских учреждения будут проведены мастер-классы для маленьких пациентов. В списке детских больниц числятся Морозовская клиническая, клиническая Святого Владимира, научно-практический центр наркологии и центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой.

Такие мероприятия представляют собой своеобразные поздравления со стороны столичных властей. Дети, находящие на лечении в одном из вышеуказанных учреждений, смогут ощутить все прелести новогодних праздников.