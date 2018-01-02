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Владимир Путин в январе поздравит 250 брянских долгожителя

Сегодня, 11:39

В январе 250 брянских долгожителя поздравит Владимир Путин. Представители пенсионного фонда региона сообщили, что все они получат поздравительные телеграммы от главы государства.

В России с давних времен особо почитались люди преклонного возраста. На сегодняшний день власти страны тоже уделяют особое внимание пожилым жителям страны.

Так, в Брянской области в январе 2018 года 250 жителей будут праздновать свое долголетие. В связи с этим, президент России поздравит именинников традиционными поздравительными телеграммами. Сотрудники пенсионного фонда Брянской области сообщают, что старики всегда очень ждут таких поздравлений от Владимира Путина и гордятся таким вниманием с его стороны.

Власти области сообщают, что в январе в области жители отпразднуют два столетних юбилея, 90-летний рубеж преодолели восемь жителей Выговского района области.

Такое внимание Путина не случайно, президент неоднократно заявлял о желании государства защитить данную категорию российских граждан и создать им комфортные условия для жизни. Неизвестно, будут ли к телеграммам прилагаться еще и какие-то подарки.


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