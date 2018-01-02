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Жители Белгорода в новогоднем забеге обещали стать добрее и счастливее

Сегодня, 12:07

Жители Белгорода в новогоднем забеге, который прошел 1 января, обещали стать добрее и счастливее. Маршрут пролегал от площади парка Победы до Соборной площади, где стоит новогодняя елка.

1 января в Белгороде состоялся «Забег обещаний 2018», в котором приняли участие около трехсот граждан. Среди участников наблюдались не только профессионалы, но и любители. Примечательно, что возраст совершенно не имел значения. В марафоне приняли участие два маламута по кличкам Цицерон и Тайрон, которые привлекали внимание публики. После разминки, марафонцы стартовали от площади парка Победы до Соборной площади и обратно по набережной.

Победителей в забеге обещаний не было, так как каждый из жителей Белгорода достоин такого звания. Спортсмены пообещали стать добрее и счастливее в Новом году. Мероприятие прошло с участием множества горожан, несмотря на первое января.


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