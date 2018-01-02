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Жительницы Благовещенска возмущены конфетами для детей

Вчера, 23:30

Жительницы Благовещенска возмущены формой и описанием к новогодним лакомствам. Так, детям предлагают: ланч для зомби (человеческий нос) и ириска со вкусом колобка. Женщины убеждены, что такие лакомства не для детей.

Благовещенки критикуют новогодние подарки, в частности конфеты, которые попали в руки их детям. Так, одна жительница города поделилась фото лакомства под названием «Ланч для зомби» в форме человеческого носа.

 В то же время другая женщина критикует ириски с громкой надписью «со вкусом колобка».

По мнению обеих критиков, такие конфеты не должны быть в новогодних подарках, поскольку они не вызывают ни эстетического наслаждения ни вкусовой гармонии.

Фотографиями поделились с горожанами в социальных сетях. По мнению большинства граждан, кто просмотрел фото, такие «странные» сладости действительно могут навредить не только зубам детей, но и их психическому балансу и самосознанию в целом.


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