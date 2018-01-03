В Барнауле старые телефоны станут арт-объектами

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В Барнауле неисправные старые телефоны станут арт-объектами. Взамен сданных устройств их владельцы смогут получить эксклюзивные магнитики для холодильников.

Сообщение сделано в ВК «Бандероли». Согласно ему, деятели искусств нашли применение для вышедших из строя или просто старых мобильных устройств. Они соорудят с их помощью арт-объекты.

Старые девайсы, которые жалко просто выбросить, годами хранятся, занимая место и раздражая при уборке. Сейчас за них можно получить эксклюзивные магнитики, выполненные барнаульскими художниками.

ВК «Бандероли» информируют, что сдать можно любой старый телефон. Их станут принимать на Пролетарской улице в доме №139.

Известно, что старые аппараты будут определённым образом утилизировать, а затем на их основе создавать арт-объекты. Их основная тематика – телефоны необычного дизайна.