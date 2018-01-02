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Путин стремился быть не публичным человеком

Сегодня, 10:19

К не публичности всегда стремился Владимир Путин. Об этом он рассказал во время интервью.

Во время интервью в программе «Время» президент России заявил, что никогда не стремился к публичности. Эфир программы был посвящен ее 50-летнему юбилею выхода в эфир.

Впервые, по словам Владимира Путина, он попал в телевизионный эфир еще во время работы в администрации Санкт-Петербурга. С тех пор, президенту все чаще и чаще приходилось сталкиваться с журналистами, особенно после переезда в Москву. По заявлению главы государства, не всегда он общался с журналистами с большим желание. Хотя Путин и отметил, что иногда встречался с очень интересными людьми во время съемок, одним из таких стал Игорь Шадхан.

Напомним, что Шадхан несколько лет назад снимал фильм о Владимире Путине. Сам президент очень тепло отзывался о данном сотрудничестве.

Президент России заявил, что постоянное внимание журналистов его тяготит и не дает ему быть свободным. Путин предполагает, что такой отпечаток на него наложили годы службы в федеральной службе безопасности.


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