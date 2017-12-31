Для жителей Волжска организовали лазерное шоу в новогоднюю ночь

Сегодня, 12:53

Для жителей города Волжска власти подготовили грандиозную праздничную программу мероприятий в новогоднюю ночь с невероятным лазерным шоу, концертом Деда Мороза, веселыми плясками, зажигательной дискотекой и другими сюрпризами. Жителей города в праздничную ночь ждут на городской площади имени Ленина в парке «Волжский» и в парке Дома культуры «ВГС».

Стартуют массовые гуляния 1 января в 01.00, а завершатся в 3.00 этой же ночи нового года.

Уже с 00.30 зазвучит музыка и начнется праздник «Здравствуй, Новый год!» около центрального входа в Центр культуры и искусства «Октябрь», там выступят с музыкальными номерами представительницы ансамбля «Сударыня», а также Дед Мороз в сопровождении многих сказочных представителей. В 01.30 начнется лазерное шоу с проекцией на гостиницу «Ахтуба».

В парке города новогодние мероприятия стартуют в 01.00 с праздника под названием «Встреча нового 2018 года!», который будет включать музыкальные номера, различные конкурсы и подарки. Завершится все через два часа.