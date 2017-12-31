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Жителей Воронежа удивил новогодний светофор

Сегодня, 12:51

Жителей Воронежа удивил новогодний светофор. Его сняли на видео и выложили в социальные сети.

 Жители Воронежа в канун нового года увидели в городе новогодний светофор.  На перекрестке улиц Шишкова и Хользунова светофор мигал все время зеленым светом, а иногда вспыхивал желтый.

Житель Воронежа Евгений Долгов снял такое новогоднее чудо на видео и выложил в социальную сеть. В комментариях пользователи сравнивали его с новогодними гирляндами и порадовались, что водителям тоже создают новогоднее настроение. Некоторые пользователи сетовали, что новогоднее настроение дарит только светофор, а не погода, которая никак не напоминает зиму.

Очень мало людей начали переживать, что такое мигание светофора может быть не безопасно для движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям, что совсем не сопутствует новогоднему настроению.


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