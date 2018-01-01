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1 января магазины Воронежа откроются позже, чем обычно

Сегодня, 06:15

Новогодние праздники наступающего года коснутся не всех жителей Воронежа. Большинство работников технической сферы и сферы обслуживания приступят к работе уже 1 числа, но немного позже, чем обычно.

Купить продукты в сетевых магазинах и супермаркетах воронежцы смогут до позднего вечера. А утром 1 января большинство торговых точек откроются на 3-5 часов позже, чем обычно.

Напомним, ранее в средствах массовой информации появились сведения о двух ворах, "тыривших" новогодние огоньки, а следственно праздничное настроение.


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