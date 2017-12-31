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Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе

Сегодня, 12:44

Шеф-повар Сергей Насхулиян, являющийся призером Международной кулинарной олимпиады и руководящий Ассоциацией кулинаров Ростовской области, назвал обязательные блюда на новогоднем столе.

Год Собаки требует наличия на праздничном столе множества мясных и рыбных блюд, подчеркивает Насхулиян. Эксперт рекомендует готовить как фаршированные капустой, грибами или кашей рыбу и мясо, так и запечь данные продукты отдельно. Еще одним обязательным гостем новогоднего стола шеф-повар назвал холодец и салаты с мясом. Насхулиян одобряет различные эксперименты с составом праздничной пищи, главное условие лишь одно – наличие рыбы, либо мяса.

Дабы не перегружать свой организм жирами, кулинарный эксперт советует заменить магазинный майонез домашней версией данного продукта – взбитые яичные желтки, смешанные с растительным маслом. В качестве сладкого дополнения к новогоднему столу Насхулиян рекомендует всеми любимый «Наполеон».


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