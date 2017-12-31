В Новосибирске сторонники "сухого закона" устроили хоровод на Новый год

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Сторонники «сухого закона» в Новосибирске устроили новогодний хоровод. Этим поступком люди доказали, что трезвым в Новый год тоже не бывает грустно.

Праздник Нового года начался для сторонников трезвости в Новосибирске весело. Люди закружили хоровод, организовали проведение викторин, лотерей и конкурсов просто на территории сквера в Первомайском районе. Все эти культурно-массовые мероприятия проходят совершенно без капли спиртного, а участники, хотя и Новый год, абсолютно трезвые. Веселье в этой компании намного мощнее.

Как рассказали СМИ участники новогодних «трезвых» гуляний в Новосибирске, обычно под Новый год жители предпочитают напиться водки, вина или иного спиртного. После этого часто случаются разбои, насилие и убийства. Новогодний период становится для кого-то трагическим. Поэтому всех желающих встретить праздник трезвыми и в веселой обстановке приглашают в Новосибирск сторонники «сухого» закона.