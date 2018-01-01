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Жителям Волгограда рассказали, чем можно занять ребёнка во время каникул

Вчера, 16:40

Роспотребнадзор рассказал жителям Волгограда о том, как с пользой для здоровья организовать отдых для детей во время новогодних каникул.

Родители в первую очередь должны следить за режимом, в котором живёт их дети. В пресс-службе волгоградского областного Роспотребнадзора рассказали, что у дети возрастом от 1 года до двух лет должны спать от 12 до 14 часов в день. Дети, которым 3 года – по 11-13 часов, от 4 до 5 лет – по 10-11 часов, а школьники младших классов также по 10-10,5 часов. Ученики средней школы должны проводить за сном около 10 часов, а старшеклассники должны спать по 8-10 часов в день.

На новогодних каникулах дети должны питаться более правильно, употреблять нужное количество углеводов, белков и витаминов. Эксперты также советуют родителям не перекормить своих детей сладостями.

Несмотря на то, что дети должны отдыхать дома, обстановку всё-таки нужно менять. Родители должны подготовить для своих чад такую программу, чтобы ребята проводили время на свежем воздухе в снегу, катались с горки и получали положительные эмоции. При этом, когда ребёнок идёт на улицу, он должен одеть комфортно, две-три кофты будут в такой ситуации лишними.

Во время праздников детям нужна любовь и поддержка, а также семейное тепло и ласка.


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