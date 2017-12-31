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Астрологи запрещают жителям Вологды лениться и нарушать закон в 2018 году

Вчера, 22:20

В следующем году жители Вологды для достижения личного благополучия не должны лениться и обязаны быть законопослушными гражданами. Соответствующие рекомендации горожанам дали астрологи на основании собственных прогнозов.

Лень и пустые обещания, по мнению специалистов, станут залогом неприятностей в следующем году. Также плохим станет год для нарушителей закона. В большей степени это относится к рождённым под земляными знаками. Серьёзные испытания, как утверждают астрологи, ждут в 2018 году людей, которые появились на свет в годы кролика, дракона, овцы и обезьяны. А вот наиболее благоприятным грядущий год обещает быть для «крыс», «быков», «тигров» и «петухов». В любом случае специалисты рекомендуют людям в следующие 12 месяцев наладить жизнь, как личную, так и профессиональную.

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