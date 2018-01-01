Во Владикавказе манекен в камуфляже копался в мусорном баке

Сегодня, 14:00

В социальных сетях обсуждается видео, выложенное жителем Владикавказа. На кадрах видно, что автор ролика сначала принял манекен, наряженный кем-то в камуфляж и берцы и прислоненный к мусорному баку, за классического бездомного.

Автор видео, проезжая мимо мусорного бака, со второго раза разглядел подвох. Лицо без определенного места жительства, копающееся в помойке, оказалось наряженным манекеном. Причем, сам автор это не озвучивает напрямую, а только дружески обращается к «мужику». Потом заявляет, что камуфляж и берцы в хорошем состоянии и советует, снять их, если кому нужно.

Особо доверчивые пользователи разразились возмущенными комментариями. Они заявили, что издеваться над несчастным человеком, который вынужден добывать себе пропитание в мусорках, это последнее дело, недостойное мужчины. Те же, кто понял подвох, тоже были недовольны. По их мнению, тот, кто нарядил манекен в камуфляж и берцы хотел тем самым унизить российскую армию. Некоторые заявили, что шутка «прикольная».