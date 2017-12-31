Шойгу записал видеопоздравление с Новым годом ветеранам и военнослужащим

Вчера, 21:40

Военнослужащих и ветеранов с Новым годом поздравил Сергей Шойгу. В поздравлении министр подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на 2018 год.

Министр обороны РФ поздравил всех военнослужащих и ветеранов с наступающим 2018 годом. В своем выступлении он отметил, что с этим праздником всегда связывают надежды на лучшее и позитивные изменения.

Шойгу подвел итоги уходящего года для вооруженных сил России и рассказал о планах на будущее. Министр высоко оценил вклад военных в развитие страны и мира на всем земном шаре. Отдельно он отметил заслуги ветеранов, которые всегда высоко ценились в российском обществе. Семьям военных он пожелал тепла, любви, взаимопонимания. Также министр пожелал всем россиянам успехов во всех начинаниях, служения на благо Отечества.