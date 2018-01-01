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В Воронеже на Московском проспекте нашли «хитрый» дом

Сегодня, 12:40

Жителей Воронежа позабавил расположенный на Московском проспекте «хитрый» дом. Уникальное здание из-за особенностей проектирования не позволяет сразу определить, сколько в нем этажей.

«Хитрый» дом в Воронеже можно найти на Московском проспекте под 8-м номером. В строении со всех сторон по-разному расположены окна. Глядя на фасад здания, кажется, что у него 4 этажа. С обратной стороны расположение окон имитирует 5 этажей, тогда как в торце и вовсе 7.

Житель Воронежа рассказал забавную историю из своего детства. Когда-то дедушка водил его вокруг «хитрого» дома, спрашивая, сколько в нем этажей. Растерянный внук никак не мог дать окончательный ответ, так как стороны здания постоянного вводили его в заблуждение.


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