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В Томске моржи за пару часов до Нового года устроят праздничный заплыв

Сегодня, 11:50

Во всём мире готовятся встретить Новый год 2018. Во всех уголках мира он пройдёт по-разному. Необычно праздник встретят и томские моржи, которые планируют за несколько часов до Нового года устроить заплыв на озере Боярском.

 Организаторы данного мероприятия рассказали, что заплыв начнётся в 19:00 сегодня, 31 декабря. Длиться он будет один час. Участников данного мероприятия и его гостей с праздником поздравит сказочный волшебник Дед Мороз и его внучка Снегурочка. В программе также имеются конкурсы с подарками.

Для всех тех, кто решил окунуться в ледяной проруби впервые, будет проведён инструктаж от специалистов. Желающих принять участие в конкурсах предупредили, что необходимо взять с собой тёплые вещи и атрибутику Нового года. Группа желающих поехать к Боярскому озеру встретится в Лагерном саду.

Также стоит отметить, что праздничный заплыв уже стал традицией для томских моржей. Данное мероприятие будет проходить уже пятый год подряд. В прошедшем году на него пришли около 200 человек.


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