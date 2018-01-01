Стала известна самая странная еда 2017 года

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Эксперты назвали блюда, которые стали самыми странными в уходящем 2017 году. За основу были взяты пищевые тренды в социальных сетях.

Основное внимание было привлечено к так называемой еде единорога. Собою она представляет самые простые блюда, которые украшены яркими красителями. Как правило, на вкус они были совершенно отвратительны. Также был отмечен тренд на облачные яйца. Последние представляют собой взбитый желток, зажаренный на сковороде. Популярность блюда сильно упала после того, как выяснилось, что в нём содержится много калорий. Также большую популярность в соцсетях в 2017 году имели розовый шоколад, суши-бургер, овощные йогурты и мороженное с древесным углём.

Ранее Роспотребнадзор назвал самые вредные блюда новогоднего стола. В их числе оказались всеми любимые праздничные салаты.