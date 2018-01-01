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Путин поздравил россиян с Новым годом

Сегодня, 00:01

Президент Российской Федерации Владимир Путин торжественно поздравил население страны с Новым годом.

Владимир Путин выступил перед населением России с телеэкрана и пожелал в Новом 2018 году благополучия и счастья каждой семье. Президент РФ заявил, что самый главный праздник нужно отмечать в кругу своей семьи и друзей. Он отметил, что такая возможность есть не у всех, поэтому стоит порадовать близких, которые находятся вдали от семьи.

Некоторые россияне вынуждены встречать Новый год на работе, поэтому они не смогут отпраздновать новогоднюю ночь в кругу родных. Путин поблагодарил россиян, которые в праздничные дни работают на благо родной страны. Глава РФ отметил, что годится достижениями каждого гражданина.


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