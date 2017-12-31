В Севастополе перенарядили разграбленную ёлку

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В Севастополе заново нарядили ёлку, которую накануне разграбили вандалы. Соответствующими фотографиями местные жители поделились в социальных сетях.

Напомним, что накануне группа неизвестных лиц осквернила ёлку в центре Севастополя, украв с неё все праздничные игрушки и украшения. В свою очередь, Дворец Детства обратился к горожанам с призывом выйти на улицу, и нарядить её снова своими силами. Как это ни странно, народ поддержал такую инициативу. Всего за 2 дня совместными усилиями местные жители полностью восстановили украшения на новогоднем дереве. При этом, многие севастопольцы даже оставили автографы на игрушках, которые они принесли из своих домов.

После, казалось бы, такой радужной ноты, спустя некоторое время произошёл другой инцидент. Неизвестные свалили светодиодного коня, которого установили на площади Нахимова. Это произошло в ночь на 31 декабря. Правда, уже с утра работники коммунальных служб полностью восстановили конструкцию.