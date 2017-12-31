В Волгограде сотрудница гипермаркета высмеяла покупателей

В Советском районе Волгограда сотрудница крупного гипермаркета высмеяла покупателей. Так, выложив в соцсеть фото с переполненным людьми торговым залом, она получила едкие комментарии в свою сторону.
В канун новогодних праздников люди совершают много покупок. Для этой цели идеально подходят гипермаркеты. Однако сотрудница торгового зала одного из таких закупочных мест Советского района Волгограда, не осознавала этого. Подтверждением этого стал выложенный ней снимок переполненного покупателями торгового зала.
Однако покупатели нашли, как ответить беззаботной даме во время рабочего процесса.
Некоторых возмутило такое поведение сотрудницы торговой сети, и она получила не совсем лестные комментарии: