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В Волгограде сотрудница гипермаркета высмеяла покупателей

Вчера, 18:30

В Советском районе Волгограда сотрудница крупного гипермаркета высмеяла покупателей. Так, выложив в соцсеть фото с переполненным людьми торговым залом, она получила едкие комментарии в свою сторону.

 В канун новогодних праздников люди совершают много покупок. Для этой цели идеально подходят гипермаркеты. Однако сотрудница торгового зала одного из таких закупочных мест Советского района Волгограда, не осознавала этого. Подтверждением этого стал выложенный ней снимок переполненного покупателями торгового зала.

- Жесть в «Ашане». Кушать хочется всегда, - иронично подписала снимок женщина.

Однако покупатели нашли, как ответить беззаботной даме во время рабочего процесса.

- Всего лишь смена цифры в календаре, а люди будто последний раз живут.

Некоторых возмутило такое поведение сотрудницы торговой сети, и она получила не совсем лестные комментарии:

- Такое ощущение, что вы не понимаете, что люди получили новогоднюю премию, зарплаты и т.д.

- Новый год. Праздник. Люди покупают продукты, фрукты!!! Уважаемый автор, тебе заняться нечем что ли?!


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