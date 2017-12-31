В Волжске появился «настоящий мачо», готовый прятаться в шкафу

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В Волжске появился «настоящий мачо», который готов сидеть в шкафу замужних дам в ожидании, когда их супруг покинет дом. Сообщения о таком мужчине появились в паблике в социальной сети «ВКонтакте», в котором жители города разыскивают свою любовь. Примечательно, что «мачо» начал рекламировать себя сам.

Посты в паблике начались традиционно с пожеланий администратору счастливого Нового года. Затем один из представителей мужской аудитории сообщества написал, что он является мечтой всех девушек, ибо у него нет вредных привычек и друзей. Поэтому он готов посвятить всё своё время даме своего сердца.

Аноним также похвастался, что он готов чинить всё в доме женщины, и даже поклеить в спальне новые обои, а также предоставлять услуги няни-сиделки.

«Настоящий мачо» рассказал, что он готов скрываться от супруга женщин в шкафу и под кроватью, а также заняться для этого йогой. Если квартира дамы расположена на верхних этажах, то мужчина будет занимать парашютным спортом, чтобы опять убегать от ревнивых мужей. Также «мачо» заявляет, что будет ходить с девушками по магазинам, обсуждать с ними наряды, в общем предоставлять услуги лучшей подруги.