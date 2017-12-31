Дороги в Норильске патрулирует Снегурочка в погонах

Вчера, 17:50

Дорожная полиция Норильска проводит предновогоднюю акцию «Дед Мороз», в рамках которой патрулировать улицы города вышла Снегурочка в погонах. Внучка главного сказочного персонажа зимы передавала автомобилистам поздравительные открытки, напоминая о правилах дорожного движения.

Снегурочка в погонах заняла место на дороге вместе с рядовыми инспекторами дорожной полиции. В сумке сказочной героини лежали послания от школьников к норильским пешеходам и автомобилистам. Дети поздравили взрослых с наступающим Новым годом, а Снегурочка напомнила всем участника дорожного движения ПДД.

Прощаясь с автомобилистами и пешеходами, внучка Деда Мороза желала им не попадать в дорожно-транспортные происшествия и встречать на пути только законопослушных и аккуратных участников дорожного движения. К слову, сам Дед Мороз не был замечен вдоль норильских автотрасс. Пользователи сети предположили, что у главного детского героя в преддверии Нового года совсем не осталось времени на взрослых, так как ему нужно разносить подарки малышам.