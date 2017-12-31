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В Чебоксарах жители прошли по городу в купальниках

Сегодня, 10:35

В Чебоксарах жители прошли по столице Чувашии в одних купальниках. Предпраздничный забег проходил при достаточно тёплой для этого времени температуре.

Участие в нём приняли более 30 горожан. Условий было два. Это купальный костюм и надетая поверх него новогодняя атрибутика. Это могла быть шапочка Деда Мороза или Снегурочки, мишура или нечто подобное.

Погода благоприятствовала данному действу. В Чебоксарах было около нуля. При прошлогоднем аналогичном забеге стоял мороз в 20 градусов.

Как бы то ни было, после дистанции в 2,5 километра всех, кто участвовал в «закал-пробеге», ждало чаепитие и баня.

Забег, продолжавшийся 15 минут, проходил по набережной до территории городской Красной площади. Проезжавшие мимо автомобилисты приветствовали местных «моржей» сигналами, а прохожие - аплодисментами.

Участники действа после пробега сообщили о своём приподнятом эмоциональном состоянии. По их мнению, такие мероприятия нужно проводить чаще, пропагандируя закалку и здоровый образ жизни.


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