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Воронежский Дед Мороз показал мастер-класс по отжиманию от пола

Вчера, 16:50

В социальных сетях Воронежа опубликован видеоролик, на котором главный персонаж Нового Года Дед Мороз отжимался от пола.

Видеоролик вызвал бурное положительное обсуждение у пользователей. На записи парень, одетый в костюм Деда Мороза, отжимается от пола, при этом используя еще и хлопки. Тем самым автор хотел показать, как это нужно делать и призвать к тому, что не стоит забывать о занятиях спортом и держать себя в хорошей форме. Кстати, сама физическая подготовка парня тоже вызвала положительные отзывы у комментаторов. Пользователи поблагодарили спортивного Деда Мороза за ценные советы и даже выдвинули идею показывать в дальнейшем подобные полезные ролики.
Перед Новым Годом происходит целое нашествие Дедов Морозов. К примеру, 30 декабря Дед Мороз катался на мотоцикле по российским улицам в северной части страны. А в Бурятии тем временем персонаж Нового года прокатился на санях с полицейскими.


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