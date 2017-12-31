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Романтик из Барнаула выстроил машины в форме сердца

Сегодня, 10:20

Житель Барнаула выстроил несколько автомобилей в форме сердца. Таким образом, романтик хотел сделать приятное своей возлюбленной. В местных пабликах социальных сетей местный житель опубликовал фотографии, на которых видны автомобили, выстроенные в форме сердца.

Как рассказал сам романтик, такое мероприятие организовали на ВДНХ. Чтобы композиция получилась завершённой, потребовалось 18 легковушек. Когда все они выстроились в нужную фигуру, то зажгли свои фары. При этом, очевидцы такого флешмоба утверждают, что данное мероприятие не имело никакого отношения к другим акциям, проводящимся в регионе.

Ранее портал сообщал, что под Ростовом несколько десятков автомобилей ДПС выстроились в форме новогодней ёлки.


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