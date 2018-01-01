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Колдун Бесов предсказал конец света и проклятый год

Сегодня, 06:00

Колдун из Тверской области предсказал конец света и предупреждает человечество о проклятом году. По его мнению, 2018 год станет «серым», после чего вторая половина 2019 года станет – проклятой.

Известный колдун и эзотерик, практик черной магии Артем Бесов рассказал, каким будет будущее для жителей планеты Земля. По его предсказанию конец света уже начался и активно прогрессирует.

«Вы посмотрите, что творится вокруг: дети убивают родителей, родители бросают детей, близкие люди ненавидят друг друга – это, по-вашему, не конец света?» – задается риторическим вопросом Бесов.

По мнению мага, гораздо опаснее будет «моральный апокалипсис», который уже поглощает общество. Согласно преданию Бесова: 2018 год станет «серым» и переходным, после чего вторая половина 2019 года станет – проклятой. Этот этап и станет концом света для человечества.

К слову, Артем Бесов получил сверхспособности от прабабушки по материнской линии – известной в Тверской области колдуньи.


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