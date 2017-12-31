В Волгограде ездит маршрутка с наряженной новогодней ёлкой

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Жители Волгограда сообщают, что по городу ездит маршрутное такси, в салоне которого водитель установил настоящую украшенную новогоднюю ёлку.

Информацию о необычном автобусе сообщают волгоградцы в различных социальных сетях. Владелец общественного транспорта решил сделать его нарядным, установив между креслами настоящую ёлку с игрушками, а по всему салону развесил мишуру.

Такое праздничное решение у жителей Волгограда вызвало не совсем однозначную реакцию. В основном, они считают, что сидеть по соседству с украшенной праздничной ёлкой очень небезопасно для пассажиров. Это связано с тем, что люди могут пораниться о разбитые при резкой остановке или аварии игрушки.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская показала свою новогоднюю ёлку. По сообщениям различных СМИ, общая стоимость её украшений составляет около 300 тысяч рублей.