Девушка из Новокузнецка решила зачать ребёнка от маньяка 90-х

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Молодая девушка из Новокузнецка решила зачать ребёнка от маньяка Александра Спесивцева. От рук последнего в 90-е годы пострадали 82 детей и женщин. Спесивцев насиловал, а затем убивал и ел их в своей собственной квартире.

Информацию о том, что молодая девушка из Новокузнецка решила зачать ребёнка от маньяка Спесивцева рассказал администратор одной из групп «ВКонтакте», которая посвящена убийце.

Администратор показал «скрины» переписки с фанаткой маньяка. Во время беседы девушка признаётся, что хочет родить детей от «сибирского людоеда». Последний в данный момент проходит лечение в волгоградской психиатрической больнице. Девушка хотела, чтобы факт зачатия сохранялся в тайне от всех, но этого у неё не получилось сделать, ведь новость попала в различные СМИ.

Девушке страшно, если она родит ребёнка, и кто-то узнает, кто его отец. Ранее данная жительница Новокузнецка уже старалась навестить Спесивцева в больнице. Она ездила в Волгоград, но неизвестно, удалось ли ей это сделать. Девушка рассказала, что персонал медицинского учреждения маньяка просто ненавидит.

Александр Спесивцев в 90-е годы насиловал, убивал и ел женщин и детей в своей же квартире. В совершении страшных преступлений ему помогала его мать. Официально доказано, что жертвами Спесивцева стали 4 человека, по неофициальным данным – 82.