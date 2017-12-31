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Под Новый год в Екатеринбурге появилась автоелка из 120 машин

Вчера, 16:20

Автолюбители из Екатеринбурга преподнесли жителям настоящий предновогодний сюрприз. В Сети появилось фото с огромной автоелкой, построенной из 120 машин городских жителей.

 В канун Нового года жители Екатеринбурга, а также другие обозреватели интернета смогли увидеть необычное видео, опубликованное городскими автолюбителями. В Сети появился сюжет и фотоснимки огромной автоелки. Эта конструкция была создана самими екатеринбургскими мужчинами из собственного транспорта. Автоелка расположена на территории места парковки Екатеринбург-ЭКСПО. Изначально организаторы данного представления решили, что автоелку приедут создавать 31 декабря лишь немногие.

Но как оказалось, в наличии были представлены 120 единиц разного автотранспорта. Автовладельцы охотно решили принять участие в новогоднем представлении. Некоторые даже приехали из отдаленных городов региона и области. Возрастная категория водителей была разной, среди приехавших наблюдались даже семьи.


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