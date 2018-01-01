Жители Ростова до 1 февраля смогут пригласить на праздники детей-сирот

Сегодня, 06:30

Жители Ростова-на-Дону и всей Ростовской области до 1 февраля смогут взять к себе на новогодние и рождественские праздники детей-сирот. Эту информацию сообщили представители облправительства.

В сообщении сказано, что желающие взять к себе на праздники детей-сирот могут написать заявку и исполнить все требования временной передачи, которые требует действующее законодательство РФ.

Добавляется, что данная акция называется «Новый год в кругу семьи». Её проводят в Ростовской области уже далеко не первый год. За всё время проведения данной акции она уже стала доброй традицией в регионе.

В Ростовской области более 300 детей, которых не могут передать в семьи на постоянное проживание по различным причинам находятся в специальных центрах. Всего же в регионе более 10 тысяч детей остались без попечения родителей, а более 8 тысяч уже живут в приёмных семьях.

Ранее сообщалось, что в Обнинске ночью 29 декабря всю ночь искали двух 11-летних братьев-близнецов. Дети без предупреждения ушли на всю ночь к своему однокласснику.