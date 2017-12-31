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Казанские дайверы поместили новогоднюю ёлку на дно Голубого озера

Вчера, 16:10

Казанские дайверы поместили новогоднюю ёлку на дно Голубого озера. Её поднимут в ночь на 14 января 2018 года.

В сообщении указано, что в мероприятии приняли участие 6 ныряльщиков из клуба «Бентос», что в Казани. Такая традиция существует уже 39 лет. Соответственно, 2017 год стал юбилейным. На дно Голубого озера вчера новогоднее дерево отправилось в 40-й раз. На снимках видно, что ёлка украшена в лучших традициях.

Интересно, что параллельно с казанскими дайверами, подобную акцию провели и в Иркутске. Всего в мероприятии приняли 16 ныряльщиков. Они выстроились в форме ёлки под водой на Байкале. Специалисты рассказали, что предварительно у них прошло несколько тренировок. Для Байкала такие мероприятия не являются чем-то новым или особенным. Там точно так же каждый год дайверы устраивают различные интересные флешмобы.


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