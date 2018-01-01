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В Волгограде врачи поделились с жителями секретами здоровья

Сегодня, 05:00

Клиническая больница №12 в Волгограде по итогам 2017 года стала одним из лучших медицинских учреждений стационарного типа в стране. Региональные СМИ подготовили сюжет о данной больнице, в котором врачи рассказывают жителям секреты здоровья.

Успехи 12-й волгоградской клинической больницы прокомментировал ее заведующий Петр Иванов. По словам врача-травматолога-ортопеда высшей категории, его медицинское учреждение работает эффективно и безотказно, как атомные часы. Больница борется за лечение как молодых, так и глубоко пожилых пациентов, чем славится далеко не каждый госпиталь в Волгоградской области, да и в стране в целом, подчеркивает Иванов. Большинство специалистов 12-й клинической больницы проходили обучение в ведущих вузах России и Европы.

Мимо успехов волгоградского госпиталя не прошли СМИ. Региональная пресса сняла репортаж о жизни клиники, в котором именитые специалисты поделились секретами здоровья с жителями.


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