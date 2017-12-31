В Белореченске водители построили снеговика из машин

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Перед Новым Годом водители из Белореченска решили устроить оригинальный новогодний флешмоб. Около городского гипермаркета они сконструировали огромного снеговика из своих автомобилей.

Для пропорциональности снеговика участники флэшмоба подготовили детальный план. Участники были раставлены строго по своим местам. Около сотни автомобилей выстроились в несколько кругов и и линии, образовав таким образом очертания снеговика.

Фото данной панорамы тут же опубликовали в социальных сетях.

Стоит отметить, что в 2016 году белореченские водители строили из автомобилей фигуру новогодней елки.