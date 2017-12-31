На Алтае машины выстроились в мерцающую новогоднюю снежинку

Вчера, 15:30

В соцсети «ВКонтакте» появилось видео мерцающей новогодней снежинки из машин в группе «Barnaul 22». В результате проведения флешмоба автомобилисты смогли воспроизвести мигание снежинки, используя дальний и ближний свет.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» активно обсуждают новогоднее поздравление автолюбителей из Алтайского края. Так, чтобы поздравить всех россиян с праздниками, участники флешмоба «построили» новогоднюю снежинку из машин, припарковав их в соответствующем виде.

Придать мерцания решили посредством использования переключения ближнего и дальнего света в транспортных средствах. Ролик есть на канале в YouTube «Вести Алтай» и «ВКонтакте» в группе «Barnaul 22».

По словам очевидцев, новогодняя снежинка получилась яркой и запоминающейся.