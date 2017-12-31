В Уфе 215 автомобилей выстроились в новогоднюю ёлку

Сегодня, 09:32

В Уфе в ходе масштабного флэшмоба в новогоднюю ёлку выстроились 215 автомобилей. Этим зрелищем можно было полюбоваться на парковке перед крупным торговым центром.

В данном флэшмобе приняли участие 10 автомобилей башкирской Росгвардии. Они сформировали звезду этой своеобразной новогодней ёлки. Сообщение об этом сделано пресс-службой ведомства.

Основание «ёлки» составили 20 эвакуаторов. В акции приняло участие сразу несколько организаций. Каждая из них привезла на данное мероприятие свой флаг.

После участия в флэшмобе машины Росгвардии приступили к предновогоднему патрулированию.

Проведение подобных масштабных акций стало для уфимских автомобилистов хорошей традицией. С каждым годом в них принимает участие всё больше машин.

Организаторы акции поздравили всех с наступлением Нового года и пожелали исполнения задумок.