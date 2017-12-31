Водители из Москвы подобрели к Новому году

Вчера, 15:20

В российской столице Москве уже закончились предновогодние пробки. Все, кто покупал подарки – уже уехали. Город стал намного свободнее. Чем ближе праздники, тем более добрыми друг к другу становятся сами автолюбители. Агрессивные и злые высказывания в сервисе «Яндекс.Пробки» уже за пару дней до Нового года стали намного душевней.

Итого, ещё 28 декабря, когда Москва ещё была переполнена автомобилями, водители уже стали поздравлять с праздниками и желать друг другу отсутствия пробок в грядущем году, а также «дураков», едущих по обочине. Также водители желали свои коллегам по цеху, чтобы число «оленей» на столичных дорогах уменьшилось. А кто-то и вовсе спрашивал, куда делась пробка, когда не обнаружил уже привычного затора.

Уже к 30 декабря пробки на дороге оценивались сервисами как двухбалльные, а с ними пропала и последняя злость московских водителей. В «Яндекс.Картах» и «Яндекс.Навигатор» стали появляться сообщения с поздравлениями и желаниями «аккуратней ездить». На Варшавском шоссе автолюбители даже устроили флешмоб, стоя в небольшой пробке. Каждый из людей написал, кто из какого города. Оказалось, что на небольшом участке собрались люди почти изо всех регионов РФ.

Сегодня же, 31 декабря, дороги в Москве будут почти свободны от пробок. Именно так происходит на протяжении всего времени существования и мониторинга пробок сервисом «Яндекс.Пробки».