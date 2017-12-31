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Спасатели Новосибирска рассказали, как провести праздники без неприятностей

Сегодня, 09:22

Спасатели рассказали новосибирцам, как провести праздники без неприятностей. В первую очередь, нужно поснимать кольца с пальцев.

Праздничные дни у спасателей Новосибирска всегда выдаются очень «горячими». В этом году они решили сделать памятку, которая поможет горожанам провести новогодние торжества весело и без неприятностей. Известно, что все экстренные службы города переходят на Новый год на экстренный режим работы.

Специалисты рекомендуют родителям уделить внимание безопасности детей, которые могут по неосторожности попасть в критическую ситуацию. Особое внимание необходимо обратить на безопасность во время запуска пиротехнических средств. В период новогодних праздников происходит перегруз электропроводки, что часто приводит к пожарам.

Во время празднований в службу спасения поступают и курьезные вызовы. Некоторые граждане не могут снять с опухших пальцев кольца и просят срезать их.

Помимо спасателей, новосибирцев предостерегают и медики. Зачастую в новогоднюю ночь человек съедает гораздо больше положенного, что приводит к перегрузке организма. В городе появилось движение «Я встречаю Новый год трезво!», к которому присоединилось большое количество жителей Новосибирска. Его сторонники уверены, что праздник можно провести весело и без распития алкогольных напитков.


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