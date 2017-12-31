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В Башкирии озвучили болезни, от которых умирают больше всего людей

Сегодня, 09:19

Росстат озвучил перечень болезней, от которых умирает больше всего людей в Башкирии. Самыми опасными считаются заболевания сердечно-сосудистой системы.

Росстат выбрал период за 11 месяцев текущего года, по декабрь. Всего за вышеуказанный период в Башкортостане официально зарегистрировали 46 167 смертельных случаев. Из них 6 539 смертей приходятся на новообразования, 2 447 на болезни дыхательных органов, 2 068 на недуги, связанные с пищеварительной системой. При этом,778 зафиксированы в связи с паразитарными болезнями.

В сообщении указано, что в среднем на тысячу жителей региона приходится 202 смерти, причиной которых являются онкологические заболевания. Меньшую долю занимают ДТП, алкоголь и другие причины, не связанные с болезнями.


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