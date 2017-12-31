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Юрист из Благовещенска в канун Нового года представила поднимающее настроение видео

Сегодня, 14:40

Оригинальным образом поднять настроение людям в преддверии Нового года решила юрист из Благовещенска Наталья Локс, которая вместе со своими знакомыми записала забавный юмористический клип. Песня и клип получили название «Танцуй».

Идея создания ролика у Натальи, как она сама призналась, появилась спонтанно. Внезапно ей захотелось подарить людям в канун новогодних праздников радость и веселье, в связи с чем, она сперва написала музыку и текст для песни, а после попросила знакомых помочь ей в съёмках клипа. Как отмечается в аннотации к ролику, весь съёмочный процесс занял не более двух часов. Ещё два дня, по словам Локс, ушло на монтаж видео. Все роли в клипе исполнили друзья певицы или друзья её друзей.

Ранее мы писали, что производитель экшн-камер GoPro смонтировали и разместил в сети ролик, в котором собраны самые яркие кадры, отснятые с помощью их девайсов в 2017 году. Видео появилось на днях на официальном YouTube-канале компании.


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