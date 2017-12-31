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Житель Барнаула сделал предложение девушке посреди циркового представления

Сегодня, 08:21

Оригинальный подарок свей девушке сделал накануне житель Барнаула, который сделал возлюбленной предложение руки и сердца прямо во время представления в местном цирке. Молодой человек, выйдя на арену, попросил стать его женой в присутствии четырёх тысяч зрителей.

Девушка призналась, что это был самый трогательный и волнительный момент в её жизни. Она согласилась на предложение и добавила, что очень любит своего парня. Молодые люди являются работниками цирка и ведущий, прежде, чем объявить о данном событии, обратился к зрителям с просьбой поддержать их, ведь коллектив воспринимает их как членов семьи.

Ранее мы писали, что в Омске в местном музыкальном театре хоккеист сделал предложение балерине Нине Маляренко. Данное событие произошло по завершении спектакля «Щелкунчик», где девушка играла роль Феи. Зрители встретили молодого человека, вышедшего на сцену аплодисментами.


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