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Предновогоднюю Москву запечатлел на видео беспилотник

Вчера, 23:48

Предновогоднюю Москву снимают с высоты с помощью беспилотников. Выложенные на YouTube видеоролики демонстрируют сияющий праздничными огнями город.

На видео, снятое RT, попали центральные улицы, украшенные светящимися инсталляциями к Новому году и Рождеству. Подсвеченные тоннели и арки, замысловатые узоры - власти столицы постарались на славу, украсив Москву к празднику. На каждой площади высится новогодняя ель.

Ранее городская администрация уведомляла о том, что улицы и парки Москвы украшены полностью, а иллюминация фасадов зданий зажглась сегодня вечером.


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