В Москве усилят меры безопасности на новогодние праздники

Вчера, 21:55

В Москве власти примут меры по усилению безопасности в столице на время празднований новогодних праздников. С соответствующим заявлением выступил Владимир Черников, занимающий пост главы отделения региональной безопасности.

Он заявил, что, несмотря ни на что, в столице все сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме. Это связано с тем, что на мероприятиях будут скапливаться огромные толпы. Известно, что в Москве такие меры принимаются ежегодно, так как риск неприятных инцидентов возрастает в разы. Вдобавок, силовики организуют дополнительный оперативный штаб, чтобы обеспечить более чёткую координацию между всеми дежурными отрядами.