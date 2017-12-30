Якутский шаман с помощью потусторонних духов предсказал крах в 2018 году

Вчера, 21:05

Якутский шаман Александр Кулан с помощью духов предсказал будущее, которое ждёт людей в 2018 году. Колдун заявил, что негативная энергия в следующем году спровоцирует разрушительные последствия.

В сети опубликовали видео, на котором шаман Александр Кулан обращается к духам и рассказывает, что ждёт человечество в 2018 году. Ничего конкретного колдун не сказал, он попытался донести информацию обобщенными словами. Он отметил, что сейчас в мире доминирует негативная энергия, ей свойственно накапливаться в ауре человека.

Шаман уверен, что в 2018 году есть большая вероятность страшных событий. Они будут спровоцированы именно тёмной, тяжелой энергией. Александр Кулан посоветовал всему человечеству сосредоточиться на более позитивных мыслях, словах и действиях. Именно они формируют энергию вокруг человека, что отражается на окружающем мире. Чтобы избежать неминуемого краха, человечеству стоит прекратить распространять негатив.