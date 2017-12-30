В Уфе школьница предложила учителю встречаться прямо на уроке

Вчера, 19:32

В Уфе 18-летняя школьница призналась своему учителю в любви прямо на уроке и предложила ему встречаться. Очевидцу удалось снять видео на камеру мобильного телефона и опубликовать его на YouTube.

В Уфе уже совершеннолетняя девушка призналась 25-летнему педагогу в чувствах. Она рассказала, что уже давно носит это в себе. После признаний девушка предложила педагогу встречаться, выражая надежду, что их отношения могут перерасти в «нечто большее». Как рассказали в центре подготовки к ЕГЭ, мужчина не стал при всех отвечать на её предложение, но пообещал лично встретиться и всё обсудить после занятий. Сам же педагог заявил, что девушка ему неоднократно писала сообщения в социальных сетях, используя для начала беседы занятия.

Но, по его словам, не всё так прозрачно и гладко. Учитель предполагает, что возможно, девочка просто проиграла кому-то спор, что и стало причиной такого прилюдного признания в чувствах.