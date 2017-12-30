В Кировской области волонтёры спасли бездомную собаку с трубой на шее

Вчера, 19:31

В Кирово-Чепецке (Кировская область) местные волонтёры спасли бездомную собаку, которая носила больше года на своей шее трубу. Сообщается, что животное с «ожерельем» горожане замечали часто возле колонии №11. Неравнодушные люди старались её поймать, но испуганная собака постоянно убегала и пряталась.

Волонтёр Ирина Узлова рассказала, что она некоторое время назад гуляла на улице со своим ребёнком и заметила животное с трубой на голове. Она покормила её, сделала несколько снимков и выложила в группы в социальных сетях, которые специализируются на помощи бездомным животным в районе.

На публикацию Ирины откликнулось много неравнодушных горожан. Среди них был и член Вологодского общества защиты животных Григорий Соколов. Мужчина предложил свою помощь и заявил, что он может поймать собаку. Волонтёры быстро насобирали необходимую сумму на билет для Григория до Кирова, а когда он добрался до города, его встретили и привезли в Чепецк. Там у мужчины получилось поймать животное. После этого собаку привезли в ветеринарную клинику, где ей и провели операцию.

Врачи-ветеринары сообщают, что у Шанель, именно так и назвали животное, из-за обрезка трубы на шее появились серьёзные проблемы со здоровьем. Она могла бы не прожить и пару месяцев. В данный момент Шанель здорова и чувствует себя отлично, а волонтёры подыскивают ей хозяина.