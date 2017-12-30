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В Ярославле автомобилист заделал ямы на дороге и получил в подарок шоколадку

Вчера, 19:17

Ярославцу по имени Никита настолько надоели ямы на дорогах города, в частности на улице Доронина, что он решил заделать их сам. Взамен молодой человек получил от доброжелательной девушки шоколадку.

В паблике автолюбителей города в одной из социальных сетей Никита написал, что он хочет поделиться новогодним настроением со всеми водителями, а также пристыдить городское правительство. Молодой человек надеется, что чиновникам, возможно, наконец станет стыдно за то, что они не выполняют свои прямые обязанности. В качестве небольшого подарка на Новый год, Никита решил на улице Доронина заложить аккуратно кирпичами огромные ямы. Молодой человек считает, что городские автолюбители смогут хоть на некоторое время вздохнуть с облегчением.

В подарок за свои труды Никита получил не только благодарности и похвалу со стороны горожан, но и подарок в виде шоколадки от проезжающей мимо доброжелательной девушки.


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